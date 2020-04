’Steun ook ondernemer in dienstverlening’

Vrijwel iedere ondernemer in de dienstverlening, zowel zakelijke dienstverlening als in de overige diensten heeft hier last van. Ook in andere sectoren is het dit jaar schipperen.

Het is vrij eenvoudig om voor deze groep ondernemers een vangnet te scheppen, namelijk door het verdubbelen van de zelfstandigenaftrek. Dit zou alleen gelden voor ondernemers die niet onder de andere regelingen vallen en waarvan hun fiscale winst in 2020 met meer dan 20% is gedaald ten opzichte van 2018 en 2019. Ondernemers kunnen dit direct in hun portemonnee merken, door een (verdere) vermindering van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020.

mr. Emiel Leijser