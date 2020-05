De Kwestie: ’Zo snel mogelijk weg van Air France!’

Pau vertegenwoordigt de mening van vele reageerders als hij (of zij) schrijft: „Net als in een slecht huwelijk is scheiden te verkiezen boven verplicht bij elkaar blijven en een leven lang ruziën en elkaar het leven zuur maken.”

Toch zijn er ook twijfels. Is KLM wel groot genoeg om het op eigen kracht te redden? Bigheartbeats denk van niet: „KLM heeft een partner nodig, anders wordt het bedrijf weggeconcurreerd. Beter om de samenwerking voort te zetten, maar wel met meer autonomie voor KLM.”

Edwin_V weet ook: „De reden dat Air France en KLM met elkaar samengingen was niet uit luxe. KLM loskoppelen van Air France betekent jaarlijkse overheidssteun om KLM in de lucht te kunnen houden. Maar KLM deels weer als staatsbedrijf betekent ook een jaarlijkse kostenpost op de balans van de BV Nederland.”

Afslanken

De vooruitzichten voor de meeste luchtvaartmaatschappijen zijn niet florissant, schrijft Alex Duiker. „Vliegen zal vanaf nu een voorrecht zijn. Na het coronatijdperk zal de wereld er anders uit gaan zien. Drie vakantievluchten per jaar per persoon is verleden tijd. Ook de KLM zal dat gaan merken en zal moeten gaan inkrimpen. Onvermijdelijk voor elke luchtvaartmaatschappij, ook voor Air France.” Maar dat biedt ook kansen, zegt dezelfde reageerder: „Een goed moment voor de KLM om zichzelf opnieuw uit te vinden en in afgeslankte vorm verder te gaan, zonder Air France. Dat zal pijn gaan doen voor het personeel, maar is noodzakelijk voor het voortbestaan.”

"Wij moeten weer trots kunnen zijn op de KLM, de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld!"

De vraag blijft echter wel, gaat het bedrijf het dan - alleen - redden? Nee, denkt Trasrino, „en dat komt doordat wij met prijsvechters vliegen en niet onze mooie blauwe KLM.”

Het allergrootste probleem binnen het huidige huwelijk is de arrogante en spilzieke houding van de grootste partner Air France, zo vinden de meesten. 63Lenymarc is niet de enige die Air France vergelijkt met een ’bodemloze put’ wat financiën betreft. En dus: „KLM gewoon weer zelfstandig laten worden, kunnen ze ook weer alles zelf beslissen!”

Doorstart

JTB is dezelfde mening toegedaan: „Ik zou graag KLM weer zelfstandig willen zien. In ieder geval los van die arrogante Fransen die de KLM alleen maar als melkkoe gebruiken. Wij moeten weer trots kunnen zijn op de KLM, de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld! Dan de vloot maar inkrimpen, met Transavia en Martinair een doorstart maken en lid blijven van Sky-team.”

Ook in een nieuwe wereld zonder Air France zal KLM toenadering moeten zoeken tot andere partijen, denken veel bezoekers. Maar die partijen zijn er: British Airways bijvoorbeeld, of Lufthansa. Daar moet toch een samenwerking mee kunnen worden opgezet? Carlier denkt van wel: „Nederland en Frankrijk hebben totaal verschillende culturen. Bij gelijkwaardigheid functioneert dat wellicht enigszins, maar in de bekende verhouding absoluut niet. Jezelf uitkopen op dit moment is het beste en goedkoopste. Vervolgens aansluiten bij Lufthansa. Onze cultuur is vergelijkbaar met die van de Duitsers. Dat gaat werken!”

"Het heeft sowieso nooit lekker geklikt met die Fransen"

Hans09 ziet dat ook wel zitten: „Als het kan, zou dit heel goed zijn. De Fransen hebben geen enkele interesse in het belang van de KLM. Integendeel. Dus liever kwijt dan rijk. En dan op zoek naar een andere, meer betrouwbare partner. Of zelfstandig verder.”

Arrogant

Jack Holland ziet een probleem in het karakter van de Fransen: „De Fransen zullen het nu eenmaal altijd winnen van de Nederlanders, dat zie je ook in het Europees Parlement waar Macron het hoogste woord heeft en Nederland niets te zeggen heeft en uiteindelijk alleen mag betalen. De KLM is dus als ze doorgaat met Air France ten dode opgeschreven. Mijn advies is dan ook: hak nu de knoop door, ontbind deze samenwerking en ga weer als puur Nederlands bedrijf verder. De kans op overleven is dan vele malen groter, wellicht in een kleiner jasje.” Plopperdeplop denkt exact hetzelfde: „Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Weg met die arrogante Fransen, een kleinere KLM na reorganisatie voldoet prima en daarna zien we wel wat de toekomst brengt. Nu miljarden erin steken is water naar de zee dragen, stop hiermee!”

Bijkomend argument voor een splitsing, denkt Mvi2, is de positie van de Nederlandse werknemers. „Door nationaliseren kun je de Nederlandse werknemer beschermen. Het heeft sowieso nooit lekker geklikt met die Fransen.”

Dus, conclusie? Bertus06: „Afscheid nemen van dit Franse gedrocht is het beste in deze situatie.”