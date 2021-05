’Belang van zeetransport onderschat’

Des te vreemder is het dat er in Nederland totaal geen rekening wordt gehouden met deze transportsector, bestaande uit zeevarenden, loodsen, sleepbootkapiteins etc. In Singapore zijn ze zich bewust van de belangrijke economische functie en hebben ze iedereen die met deze tak van transport te maken heeft gelijk gevaccineerd. Als het zeetransport stil valt of een haven als Rotterdam nee moet verkopen door het besmet raken van een grote groep registerloodsen dan is het leed niet te overzien.

Zeevarenden hebben al geen makkelijke job omdat ze vaak maanden weg zijn. Als ze bij het thuis komen dan ook nog 10 dagen in quarantaine moeten is de jeu er gauw af. Er zijn gevallen bekend van Filippijnse bemanningsleden die na een uitzending van negen maanden eerst een maand in quarantaine moesten om thuis te komen. En dan 14 dagen later alweer naar hun volgende contract van 6-9 maanden.

Zonder deze mensen ligt de wereldeconomie stil, zo simpel is het.

Jim Sperling,

Ex-gezagvoerder GHV/

Registerloods