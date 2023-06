’Verbod op tabak in supermarkt verplaatst probleem’

Vanaf 2024 mogen supermarkten geen tabak meer verkopen en dat dwingt sommige ondernemers om een filiaal in de buurt te openen waar dat dan weer wel mag. Dit om geen vaste klanten te verliezen. Dus een volledig legaal product waar zelfs forse accijnzen en btw op wordt berekend moet uit reguliere winkels verdwijnen om elders wel verkocht te mogen worden.

Ik snap dat roken ontmoedigd moet worden, want gezond is het natuurlijk niet. Maar of dit nu de weg is om dat te bewerkstelligen lijkt me uiterst dubieus.

Jan Pronk, Beverwijk