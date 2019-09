Brief 3 ’Tegenstrijdig beleid van D66’

Eerst zijn de democraten fanatiek voorstander van een strenger stikstofbeleid, maar omdat al die arme nieuwkomers die zij met open armen ontvangen ook een huis nodig hebben zien ze hetzelfde stikstofbeleid door de vingers en stelt Rob Jetten dat er meer gebouwd moet worden.

Als huizen er eenmaal staan, stoten ze geen stikstof meer uit volgens D66. Waar moet je die huizen bouwen? Nou in natuurgebieden. Ruimte genoeg. Maar eerst roepen ze dat daar niet gebouwd mag worden. Nu stelt D66 weer dat de veestapel gehalveerd moet worden vanwege stikstofbeleid. Hoe serieus moet je deze partij nog nemen? Erg eenduidig beleid is het niet en kennis van zaken is ver te zoeken.

Peter de Quaack, Vlissingen

