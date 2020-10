Uitslag stelling: ’Griekse reis niet onhandig’

De koninklijke familie zei in een verklaring ‘geraakt te zijn door de vele heftige reacties’ over de vakantietrip. Hoewel de grondwet borgt dat de koning privéreizen tot de persoonlijke levenssfeer mag beschouwen, vindt slechts een kwart dat hij en zijn gezin op de vakantiebestemming had kunnen blijven. De meesten echter vinden dat het koningshuis zich niet solidair toont met het volk in coronatijd. Zo reageert één van hen met: „Ik ben koningsgezind, maar ik begin nu te twijfelen omdat met deze actie het koningshuis aangeeft zich verheven te voelen boven de Nederlanders en hun medeleven van laatste maanden voor mij nu geen waarde meer hebben.”

Sommigen vinden dat de vorst zelf had moeten realiseren dat de coronaprotocollen ook voor hem en zijn gezin gelden. „De koning heeft een voorbeeldfunctie en moet zich net als andere Nederlanders houden aan de regels”, wordt vermanend gesteld. En een ander verwijst naar het ontbreken van de ’maatschappelijke antenne’: „Je weet immers dat je onder een vergrootglas ligt. Dit is hetzelfde als Grapperhaus met zijn huwelijk. Het heeft dus niets met het gunnen van een vakantie te maken, maar met beseffen dat je een voorbeeldfunctie hebt en daar heel flink voor betaald wordt.”

Veel deelnemers bestempelen het als een ’domme actie van de vorst en premier Rutte’ in tijden van oplopende besmettingen en reisbeperkingen. De minister-president is officieel verantwoordelijk voor de koning en hij had het staatshoofd in zijn wekelijkse gesprek kunnen adviseren af te zien van de reis. Of dat daadwerkelijk is gebeurd, weten we niet omdat de bijeenkomsten tussen vorst en premier geheim zijn. Toch hebben velen hun eigen gedachten daarover. „Ik denk dat Rutte hem wel heeft gewaarschuwd voor de gevolgen maar dat Willem-Alexander dit naast zich heeft neergelegd”, beweert één van hen. De meesten vinden het wel goed dat Rutte toegeeft een inschattingsfout te hebben gemaakt. Ook zijn veel respondenten blij dat de koninklijke familie uiteindelijk naar huis is teruggegaan. „Niet handig, maar goed dat hij en zijn gezin zijn teruggekeerd”, luidt een afgewogen oordeel.

Het is niet de eerste keer dat Willem-Alexander een ’onhandigheid’ uithaalt. Al eerder speelden andere akkefietjes, zoals de bouw van een villa in Mozambique. En afgelopen zomer doken Griekse vakantiebeelden op waarop hij en Máxima zich niet aan de afstandsregels hielden. „Tijd om de monarchie te heroverwegen”, stelt een criticus onomwonden. En deze opinie staat niet op zichzelf. Met deze ’onhandigheden’ wordt het draagvlak voor de monarchie ondergraven, denken zes op de tien deelnemers.

Toch doet een klein van de respondenten (22 procent) de affaire af als een storm in een glas water. „Mensen wijzen zo gauw met het vingertje. Natuurlijk, handig is het niet maar deze rel is absoluut overdreven” meent een Oranjefan. En een ander vindt dat de vorst hard werkt voor Nederland en dat hij niet in een vakantiehuisje op de Veluwe kan gaan zitten. „Dus had hem deze reis gegund”, klinkt het kordaat.