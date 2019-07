In de vloedgolf aan nieuws trok deze week het proces tegen de misdaadbende rond Ridouan Taghi mijn aandacht. Het zal u niet verbazen dat de strafzaak op de redactie met meer dan gemiddelde belangstelling wordt gevolgd. Het is nog maar een jaar geleden dat er een aanslag op De Telegraaf werd gepleegd, volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk in opdracht van diezelfde Taghi.