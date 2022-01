’Weer tijd voor wijntje en trijntje

Dry January is sinds een paar jaar in zwang voor bewustwording van de slechte kant van alcoholgebruik. Of daar nu veel mensen aan hebben deelgenomen? Ik ken in elk geval niemand in mijn omgeving. En zelf doe ik er ook niet aan mee. Een neut op zijn tijd kan geen kwaad. Zolang je maar maat weet te houden. En daar zit nu juist het probleem. Bij mensen die geen zelfdiscipline hebben. En die te veel aan bacchus offeren. En dat het hele jaar door. En teveel is nooit goed. Maar dat geldt voor álles waar 'te veel' voor staat. Maar februari staat voor de deur en opent de poort naar het voorjaar. Tijd voor wijntje en trijntje.

Jan Muijs, Tilburg