Hoe de naam van de veroordeelde FvD’er alsnog in het artikel kwam

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Deze week stond in de krant dat een 20-jarige Leidse student zich voor de rechter had moeten verantwoorden voor mishandeling en bedreiging. De jongeman was onder invloed van drank, cocaïne en de designerdrug 3-mmc door het lint gegaan. De politierechter legde een taakstraf op. De advocaat pleitte ervoor dat dit geen gevolgen zou hebben voor diens Verklaring Omtrent het Gedrag. De student was namelijk ook fractiemedewerker in de Tweede Kamer, aldus de raadsman.