Brief 2 ’Minister weet niet wat ze binnenhaalt’

Een bezopen idee! Die knapen maken zich vooral schuldig aan criminaliteit, dát is hun manier van 'werken'. En dergelijke personen nodigt zij uit om naar Nederland te komen? Hieruit blijkt dat de minister niet weet wat de situatie in de Franse buitenwijken is. Ze moet eens twee weken, 24 uur per dag, in de banlieues gaan wonen, dan kan ze een idee vormen.

De Fransen vinden het natuurlijk prima, ’laat ze maar naar Nederland gaan, dan zijn wij van ze af’. Alsof Nederland geen probleemjongeren heeft! Deze jongeren hebben natuurlijk ook woonruimte nodig. Mogen ze allemaal naast Karien van Gennip wonen?

Kees Hooreman, Haarlem

