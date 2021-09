Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Jetten gaf Kaag een lesje politiek

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Sigrid Kaag had gelijk. Zoals ze zondag in het warme bad van haar Amsterdamse partijafdeling kon uitleggen, was bij de algemene beschouwingen inderdaad duidelijk geworden hoe behendig haar vervanger Rob Jetten kan opereren op het politieke toneel.