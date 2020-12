Arianne Mantel Ⓒ TLG ARCHIEF

Ik ben van een onbezorgde generatie. Eind jaren zestig, open-minded ouders en veel vrijheid. Epidemieën? Dat was iets uit de tijd van mijn overgrootopa, die bij gebrek aan werk tijdens de Spaanse Griep in 1918 alle jonge mannen in hun ziekbed ging scheren en knippen. Zo ontstond overigens een kappersfamilie die tot de dag van vandaag nog heren en dames kapt.