Uitslag Stelling: Meer geld voor pensionado

Dat blijkt uit berekeningen van ABN-Amro. Veel respondenten vinden het belachelijk dat de pensioenfondsen niet meer uitkeren, ondanks de hoge rendementen op beleggingen die ze de afgelopen jaren hebben genoteerd. „Schaf direct die rekenrente af. Er komt op het moment meer binnen dan er wordt uitgekeerd. Geef dat geld aan de gepensioneerden.”

Driekwart van de stemmers is ervan overtuigd dat het percentage dat de ABN-economen noemen klopt. Maar een tiende van de respondenten hoopt nog dat het demissionaire kabinet met een koopkrachtreparatie voor gepensioneerden op de proppen komt. Een stemmer stelt voor om de belastingen te verlagen: „Heb je geen scheve ogen tussen werkenden en niet-werkenden. Iedereen tevreden.”

Een andere respondent merkt op: „Maak nou eindelijk ook eens vaart met die nieuwe pensioenregels. Dan kunnen die al jaren aan erosie onderhevige pensioenen eindelijk gerepareerd worden.” Die nieuwe pensioenwet komt er bepaald niet sneller, nu er nog steeds geen nieuw kabinet is. De meeste respondenten vinden het echter wel zo onderhand tijd worden dat die nieuwe wet er komt.

De inflatie loopt op, door de stijgende prijzen van onder andere benzine en boodschappen.

Maar de respondenten maken zich het meeste zorgen over de stijgende zorgkosten die de koopkracht bedreigen. Een reactie: „Zorgkosten en onroerendgoedbelasting, daar kun je ook echt niet onderuit. Op wat je uitgeeft in de supermarkt, kun je nog enigszins invloed uitoefenen.” Iemand anders geeft aan dat ’als het zo doorgaat’ hij of zij de vaste lasten niet meer kan betalen.

Ontevreden zijn de respondenten ook over de mate waarin er wordt omgekeken naar de gepensioneerden. Driekwart van hen vindt dat werkenden dat wel meer zouden mogen doen. „Jongeren die klagen dat zij het pensioen van de ouderen betalen, vergeten dat wij ouderen altijd hebben betaald voor AOW en pensioen. Wij gingen gewoon werken na onze school en studie, niks sabbatical en reizen.”

Wel tevreden zijn de meeste stellingdeelnemers over het niveau van de pensioenen, vergeleken met andere landen. Slechts een kwart van hen denkt dat we het in Nederland slechter hebben getroffen dan in het buitenland.

Onder de deelnemers dus veel tevreden klanten van het Nederlandse pensioenstelsel. De meerderheid van de respondenten heeft namelijk AOW met pensioen. Een kanttekening: „We hebben het beste pensioenstelsel, maar het is schandalig dat we al tien jaar geen indexatie hebben en het buitenland wel.”

Er zijn ook lichtpuntjes. Sommige cao’s bieden nu ruimere mogelijkheden voor vroegpensioen. Dat vindt twee derde een goede zaak. Daarbij zijn de meesten optimistisch over de toekomst. Een flinke meerderheid denkt dat er voor de komende generaties nog wel pensioen inzit. Een respondent vindt het dan ook best meevallen. „Je kunt echt prima rondkomen van een AOW en een klein pensioen. Naarmate je ouder wordt, heb je echt minder geld nodig.”