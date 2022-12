’Wolvenbeleid EU past niet in Nederland’

Dat de wolf een beschermde diersoort is is prima, maar dat neemt niet weg dat minister van der Wal geen maatregelen moet nemen tegen de ongebreidelde opkomst van wolven in ons land. We leven namelijk niet in de republiek Europa maar in het koninkrijk Nederland wat slechts onderdeel van Europa is en qua ruimte onvergelijkbaar is met andere landen binnen de EU.

Jan Pronk, Beverwijk