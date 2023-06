Waarom mag niemand weten wat er in het OMT besproken is?

Vorige week stuurde gezondheidsminister Ernst Kuipers een brief naar de Tweede Kamer waarin hij waarschuwt dat „deskundigen vrijelijk vanuit inhoudelijk perspectief (moeten) kunnen discussiëren en soms zelfs controversiële standpunten naar voren (moeten) kunnen brengen, zonder daarop elders aangesproken te kunnen worden.” Dus komt hij tot de conclusie dat „het belang van het functioneren van het OMT, en daarmee de Staat, mijns inziens zwaarder (weegt) dan het belang van openbaarmaking van deze documenten.” Ofwel: Kuipers wil niet dat wij te weten komen wat er in het OMT is besproken.

