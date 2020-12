’Kijken naar wat wel kan’

We hebben een dak boven ons hoofd, alle benodigde boodschappen kunnen gewoon worden gedaan. De tv werkt, zo ook de telefoon. Contact leggen is dus ruimschoots mogelijk. We moeten denken aan de mensen die echt alleen zijn. Aan de zieken en hulpbehoevenden. Ook aan de mensen die werken in de zorg, bij politie en brandweer. Alle verloven zijn ingetrokken, mede i.v.m. te verwachten overlast tijdens oud en nieuw. Schandalig natuurlijk. We hebben het goed, wat we nu even niet kunnen staat in geen verhouding tot wat nog wel kan. Fijne kerstdagen een gelukkig 2021.

H. Karelsen, Nijker