’Investeren in Nederlandse films’

Staatssecretaris Uslu van Media is hier mee bezig. Misschien heb ik iets gemist, maar er komt in Nederland dus een situatie dat commerciële bedrijven wettelijk verplicht kunnen worden om zich hier aan te houden. Altijd gedacht dat marktwerking het credo was en dergelijke streamers dus volledig vrij zouden zijn in hoe en wat ze maken en uitzenden. Maar in het ondertussen knotsgekke Nederland word je toch telkens weer op het verkeerde been gezet.

Jan Pronk, Beverwijk