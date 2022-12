’Garnalenvisserij nek omgedraaid’

Dat verduurzamen van hun kotters met katalysatoren of nieuwe motoren is onhaalbaar en voor velen ook nog eens onbetaalbaar. Daarnaast hoeven veerboten, plezierjachten en containerschepen, van soms wel 400 meter lang, niet over de stikstofvergunning te beschikken. Deze containerschepen komen namelijk ook uit het buitenland en Nederland kan deze regels niet zomaar aan een niet Nederlands schip opleggen. De Nederlandse vissersvloot stoot in vergelijking met de rest van de scheepvaart een schijntje uit aan stikstof. Alle garnalenkottertjes bij elkaar zo’n 2% van wat zo’n enorm containerschip uitstoot en toch blijft minister Piet Adema bij zijn standpunt. Lachend draait deze minister een complete bedrijfstak de nek om en de milieuwinst is eigenlijk nul. Wij moeten echt anders gaan stemmen want deze idioterie heeft lang genoeg geduurd.

Jan Pronk, Beverwijk