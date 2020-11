’Buba moet blijven’

De olifant verblijft al van jongs af aan bij circusfamilie Freiwald, die kun je toch niet ergens anders heen sturen? Het dier zal wegkwijnen. Als een aantal malen een kinderpardon mogelijk is, waarom dan geen pardon voor deze olifant? Het is een schande. Kom op mensen, laten we protesteren tegen de uitzetting.

C.M. Van der Leede