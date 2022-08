’Winst-prijsspiraal’

Sinds de jaren 80 is het loonaandeel van wat verdiend wordt, gedaald van 92% naar 75%. Werkgeversclub VNO zei ooit te streven naar 85%. Je zou denken voldoende ruimte bij ondernemers om hogere loon- en andere kosten niet af te wentelen. Het tegendeel is waar. Kosten worden afgewenteld door hogere prijzen. Supermarkten doen daar volop aan mee. Er is geen sprake van een loon-prijsspiraal maar van winsthonger-prijsspiraal.

A.P. van Dijk