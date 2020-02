’Taaldomheid op radio en tv’

De een of andere onnozele ziel op de redactie in de Gooische matras weet niet beter dan dat Kerkrade wordt uitgesproken met de klemtoon op kerkRAde. Prompt kraait iedereen hem / haar na. Zelfs bewoners in deze Zuid-Limburgse plaats laten deze, toch wel, trieste personen hun gang gaan.

Wat zou er gebeuren, als plotseling op radio en tv gesproken wordt van: amSTERdam, of groNINGen ? Zo kunnen we nog wel een hele tijd doorgaan.

Inwoners van neDERland, wordt wakker en laat niet steeds je eigen taal verkrachten!

Ruud van de Vliert