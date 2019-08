’Drukte op Schiphol is zó opgelost...’

Ik woon in een van de drie noordelijke provincies. Dichtbij Eelde. Altijd moeten we helemaal naar Schiphol reizen. Een nacht van tevoren een hotel boeken om op tijd aanwezig zijn en om niet in files terecht te komen. Alsjeblieft, denk toch eens aan de prachtige regionale vliegvelden: Eelde, Maastricht, Eindhoven, Rotterdam. Wachttijd amper 1 uur van tevoren.

Beste KLM, touroperators en andere vliegtuigmaatschappijen, neem nu eens een beslissing en maak gebruik van de vliegvelden die we in heel Nederland hebben. Niet iedereen woont in het westen.

Waarom pikt de KLM of een andere maatschappij reizigers niet op vanaf Eelde en brengt ons naar Schiphol? Dan hoef je ons niet meer op Schiphol in te checken, wij blijven in het vliegtuig zitten en dan komen de eventuele andere passagiers er nog bij...

Er zijn legio mogelijkheden om Schiphol te ontlasten.

Mw. A. Veldkamp, Paterswolde