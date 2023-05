’Justitie in gebreke om criminelen te raken’

Wat concludeert de Rekenkamer in haar rapport over het in beslag nemen van crimineel vermogen: ’Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat getreuzel in de justitiële keten leidt tot een mogelijkheid voor criminelen om weg te komen met fout vermogen’. En dat na de elkaar opvolgende ministers van justitie, met Grapperhaus voorop, ferme maatregelen beloofden. Ook Yesilgöz slaagt er niet in om dit vorm te geven want onder haar leiding is er geen euro meer in beslag genomen dan bij haar voorgangers.

Slappe hap daar in Den Haag waar men wel via het CJIB elke bekeuring van de burger tot de laatste euro weet te innen.

Bert Osendarp, Irechek