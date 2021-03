Regering, regel nu één ding: vaccinaties!

Er is maar één ding belangrijk nu: vaccineren! Als mensen een goedkope vliegreis kunnen pakken, zijn ze bereid ’s ochtends om vijf uur met de hele familie op Schiphol te staan. Als ze u een briefje sturen dat u overmorgen om vijf uur in een hal in Woerden een prik kunt halen, dan gaat u. Elke week later betekent mensen ziek, mensen dood en bedrijven failliet. Vaccineren is het enige wat de regering nu moet regelen.