Niet zwichten voor druk China

Ze hebben daar een gewiekste strategie voor, die vriendelijk lijkt, maar slechts op één ding gericht is, een grootmacht te worden en controle over de wereld te krijgen. Dat is een belangrijk onderdeel van de handelsoorlog met de VS. Nu er mogelijk geen ultramoderne chipmachines van ASML naar China geëxporteerd mogen worden, beginnen ze gelijk te dreigen dat onze handelsrelatie met hen zou verslechteren.

Daar moeten wij als Nederland niet aan toegeven. Immers als zij een eerlijke strategie zouden voeren en gewoon betalen en intellectueel eigendom respecteren, zouden wij hun gewoon als klant kunnen begroeten. Maar dat is helaas niet zo, dus dan maar geen klant.

H.J. Koppe, Purmerend