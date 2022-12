Premium Het beste van De Telegraaf

Excuses: luister eens naar een ander

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Volgens de agenda van het kabinet zal Nederland aanstaande maandag excuses voor de slavernij maken. Althans, als minister Kaag, tegenwoordig ook speciaal gezant excuses van Den Haag, in Suriname de onvrede over de datum, de haast en de voorwaarden weet te sussen. Want dit slepende excusesproces neemt beschamende vormen aan: typerend voor de amateuristische, intransparante en vaak dwingende bestuurscultuur in Nederland.