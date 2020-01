Toen ik naar een volgende winkel liep, stond er bij een stoplicht een fietser met een net gekochte fietspomp op z’n schouder. Ik vroeg of ik de pomp even van hem mocht lenen. Spontaan stapte hij van zijn fiets af en pompte mijn beide banden voor mij op. Anno 2020 is dat is nog eens service!

J.T. van der Veen, Amersfoort