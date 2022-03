Nederland krokodillentranendal

Entertainment

Wibi niet boos op Margriet ’maar bezem mag door redactie’

Wibi Soerjadi is niet boos op presentatrice Margriet van der Linden. „Maar door haar redactie moet de bezem”, voegde hij daar wel aan toe in het programma Beau. De 50-jarige pianist reageerde hiermee op de rel die hij zelf had gecreëerd over het feit dat NPO-talkshow M hem had afgezegd als gast.