De Kwestie: ’Komt Nederland ooit uit de woningnood?’

Inmiddels is het kabinet gevallen over een onderwerp dat de woningmarkt rechtstreeks treft: de instroom van nieuwkomers. Komt het nog goed met de woningmarkt? Cindy Kremer en Coen van Rooyen schetsen wat er in hun ogen nodig is om het tij te keren.

En wat denkt u? Is er licht aan het einde van de tunnel wat betreft de woningnood? Hoe moet dit gerealiseerd worden? Praat mee in de reacties!