Notities van een bezorgde kustjongen

Binnenland

LIVE | Eunice trekt spoor van vernieling

Storm Eunice, de vierde storm van dit jaar, trekt vrijdag over Nederland. Het KNMI heeft code rood afgegeven in het noorden en westen van het land. In Amsterdam en in Diemen zijn dodelijke slachtoffers gevallen, ook elders in het land zijn mensen gewond geraakt. Het treinverkeer ligt plat, op Schiph...