’Moet iederéén excuses maken?’

Nu weer Jette Klijnsma, namens de provincie Drenthe. Mijn oma was rond de eeuwwisseling veenarbeidster, ze leed bittere armoede en moest vanaf haar kindertijd keihard zwoegen in het Drentse veen voor een hongerloontje; als baby ging ze al op de kruiwagen mee in het veen. Ook zij is zwaar uitgebuit. En nu moet ik mij collectief medeschuldig voelen, alleen omdat ik Nederlander ben? Kom nou toch... Ik hoef trouwens ook geen excuses van de nazaten van de veenbazen. Want wat hebben excuses voor waarde voor iets waar je part noch deel aan hebt gehad?

Karin Bijlsma, Nieuw-Buinen