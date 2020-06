Klein gedrag van een burgemeester van een grote stad

Ⓒ De Telegraaf

Het is de dag van de Ajax-huldiging op het Museumplein. Burgemeester Femke Halsema wordt op het podium door boze supporters bekogeld met bier. De Telegraaf schrijft er online een artikel over. Niet veel later verschijnt op mijn mobiele telefoon een bericht. Het is Halsema; of de redactie voortaan niet meer wil neerpennen dat ze GroenLinks-politica is.