’Doorpakken bij bestrijden coronavirus’

Toen covid-19 zijn entree deed in dit land, was er nog enig excuus voor onze trage reactie. Tenslotte was het virus nieuw, al was er ook toen al reden je af te vragen waarom wij niet leerden van de fouten in het buitenland.

En nog steeds moet ieder medisch feitje eerst uitputtend onderzocht en bewezen worden in eigen land ipv expertise uit andere landen over te nemen. We verdoen onze tijd met discussies over politiek en privacy en wéér ontbreekt het besef dat het fout gaat.

En dan moeten de grote klappen van het openen van de scholen en de combinatie van griep met corona nog komen. Maar maak je vooral geen zorgen! Op een gegeven moment heet het geen polderen meer, maar besluiteloosheid.

Erik Voort, Spijkenisse