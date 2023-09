’Keeper Jongbloed schakel in totaalvoetbal’

Jongbloed speelde zowel de verloren WK finales in 1974 en 1978 en stond vooral bekend om zijn voetballende kwaliteiten. Hij was een soort extra laatste man die zich vaak buiten zijn strafschopgebied begaf en daar de bal onderschepte. Jammer dat er nog steeds mensen zijn die beweren dat we in 1974 wel wereldkampioen met de destijds geblesseerde uitstekende lijnkeeper Jan van Beveren zouden zijn geworden. Jongbloed was als meevoetballende keeper in 1974 juist een uiterst belangrijke schakel in het totaalvoetbal van Michels en Cruijff!

Bas Overmars