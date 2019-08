’Ergernis over jijen en jouen’

De aanhef is nog netjes ’Geachte heer/mevrouw’ en dan begint het: ’Vanaf heden moet je dit’, ’Graag laten wij je weten dat’, ’Bedankt voor je bestelling’, etc. etc.

Nu heb ik op school geleerd dat je, naast familie en vrienden, mensen in eerste instantie met ’u’ aanspreekt. Ook in de zakenwereld is het een blijk van respect naar klanten en opdrachtgevers, om communicatie in eerste instantie in de u-vorm te laten verlopen.

Als je er iets van zegt, wordt er geantwoord dat mensen het prettiger vinden om met ’jij’ en ’jou’ aangesproken te worden en dat daarom het beleid is aangepast. Vreemd, ik heb het nooit onprettig gevonden als men ’u’ tegen mij zei, al was het als 16-jarige wel grappig als dit gebeurde.

Andersom kan ik mij er echter aan ergeren dat jan en allemaal meedoet aan dit zogenaamd door iedereen gewenste beleid. Bedrijven die hier niet in meegaan kunnen op mijn klandizie rekenen!

M. Reer, Amsterdam