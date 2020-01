Uitslag stelling: ’Verkeershufter aanpakken’

De meeste verkeersdoden vallen op lokale en provinciale wegen in Nederland, stelt politiebaas Egbert-Jan van Hasselt. Met deze kennis vindt de landelijk projectleider Infrastructuur van de Nationale Politie het ongelofelijk dat niet elke gemeente een verkeersveiligheidsplan heeft. Met zo’n concept kan de politie beter handhaven en maatregelen eisen op plekken waar de meeste slachtoffers vallen.

De verkeersonveiligheid is niet alleen de politiebaas een doorn in het oog, ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) ergert zich mateloos aan het onverantwoord weggedrag van steeds meer bestuurders. De organisatie roept met een nieuwe campagne Meedoen is makkelijk weggebruikers op zich gewoon aan de verkeersregels te houden.

Toch betwijfelen veel deelnemers (82%) of zo’n campagne gaat werken. „Pakkans veel hoger maken levert een beter gedrag op dan campagnes”, vindt een stellingvoorstander.

„De pakkans moet omhoog door gebruik te maken van de moderne technische hulpmiddelen. De bevoegdheid om verkeerscontroles te houden moet bij de gemeentes komen te liggen zodat ook in de bebouwde kom controles worden gehouden”, meent een ander. Sommigen denken dat lokale verkeershandhaving alleen werkt met een forse uitbreiding van het politiepersoneel. „Meer blauw op straat”, klinkt het kordaat. Anderen zien meer heil in snelheidsbeperkende maatregelen, zoals de aanleg van meer rotondes en verkeersdrempels in gemeenten en de plaatsing van stoplichten op gevaarlijke kruispunten.

Een enkeling vermoedt dat lokale belangengroepen in gemeenten soms de verkeersveiligheid tegenwerken. Zo stelt iemand: „Plattelandsgemeenten luisteren alleen naar de belangen van boeren zodat er bijvoorbeeld geen drempels komen op 60 kilometerwegen en trekkers met 70 à 80 km/u langs kunnen denderen of de maximale breedte overschrijden, zodat je volledig de berm in moet als tegemoetkomend verkeer.”

Maar niet alleen tractorbestuurders, autorijders en truckers wordt onverantwoord weggedrag verweten, ook wijzen sommigen met een beschuldigende vinger naar fietsers. „Fietsers zijn met afstand de grootste hufters in het verkeer, dus houdt eens op met pamperen en treedt op tegen fietsers op de stoep, fietsers die door rood rijden, fietsers die geen richting aangeven en fietsers die geen licht voeren.” Bovendien wekt de appende of bellende fietser, die geen aandacht heeft voor het verkeer, enorm veel ergernis op. Daarbij komen nog ’wielrenners die denken dat ze alles mogen’.

Ondanks irritaties over het weggedrag beseffen veel respondenten wel dat ’het geven en nemen is in het verkeer’. „Ik ben blij dat als ik een fout maak een ander die ziet en als een ander een fout maakt dan ben ik blij dat ik dit zie. Ik zal daarom nooit boos worden”, schrijft een respondent, die zich ervan bewust is dat iedereen fouten in het verkeer kan maken. Maar deze stelt ook: „Verkeershufters die roekeloos rijden moet je eruit halen en hard aanpakken. Met camera’s en meer controles lukt dit wel.”