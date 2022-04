’Reclameverlichting ’s nachts uit’

We worden overspoeld met adviezen hoe we kunnen bezuinigingen op energie. Kunnen we niet een grote slag maken door in heel Nederland alle reclameverlichting op gevels, gebouwen en reclamemasten e.d. ’s nachts uit te zetten? , vraagt Tuscar Leiseboer.

Het is makkelijk te verwezenlijken met timers en zo pakken we twee problemen tegelijk aan; nutteloos verbruik van energie en lichtvervuiling. Lijkt me op alle fronten een win-win-situatie.

