’Consument financieel in het nadeel’

Als een paar echter in 2018 een grote aflossing van 200.000 euro op hun hypotheek doen past hypotheekverstrekker Florius de rente niet automatisch aan en al helemaal niet met terugwerkende kracht. Omdat het stel pas in 2020 het verzoek deed voor een renteverlaging vanwege de aflossing, gaat dit pas per die datum in.

Klachteninstituut het Kifid is het hier gek genoeg ook nog mee eens en oordeelt zoals zo vaak in het voordeel van de bank. En zo houden de banken en het Kifid het beeld in stand dat je als consument bij elke aanpassing in je nadeel onmiddellijk de knip mag trekken en bij een te behalen voordeel zelf nadrukkelijk aan de bel moet trekken. En bij deze gang van zaken past naar mijn idee geen enkele plausibele argumentatie.

Jan Pronk, Beverwijk