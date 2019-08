’Profs hebbben niets te klagen...’

Volgens Feyenoordtrainer Jaap Stam is het spelen van drie wedstrijden in de week een te zware belasting voor zijn selectie! Drie maal anderhalf uur als goedbetaalde twintiger op het veld op het veld staan? Ik ben achtenzestig en ga gemiddeld vier keer in de week naar de sportschool om daar tenminste anderhalf uur alleen ’aan de bal te zijn’. Jochies ga eens genieten, nu jullie van jullie hobby een royaal betaalde baan hebben kunnen maken, want dat is niet voor iedereen weggelegd.

Cees J. Roos, Sneek