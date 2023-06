’Leg luchthaven in zee aan’

Ik roep de regering en Tweede Kamer op om een luchthaven, metro in zee aan te leggen, waar het vroeg of laat toch op uit zal draaien. Wij laten weer een kans op een prachtig verdienmodel lopen. Opstappen in Duitsland of België is geen goed maatschappelijk en economisch alternatief. Over de hele wereld legt BosKalis in zee vliegvelden, infrastructuur aan, van die kennis en ervaring kunnen wij profiteren. Zo niet, komt die weigering als een boemerang in het gezicht van de politiek terug en zal de maatschappelijke onvrede, afkeur politiek, toenemen.

Kees de Vries, Amsterdam