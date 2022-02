’Sportboycot Rusland zinvol’

Buitenland

Dit is wat we nu weten over de Russische aanval op Oekraïne

De ontwikkelingen gingen in de nacht van woensdag op donderdag razendsnel en de gebeurtenissen kwamen voor velen totaal onverwacht. Dit is wat we nu weten over de Russische invasie, die begon tijdens de zitting van de Veiligheidsraad rond drie uur ’s nachts Nederlandse tijd in New York.