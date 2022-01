Brief 1 ’Meer aandacht voor situatie Oekraïne’

Een leven zonder oorlog is niet aan eenieder gegeven zoals het dagelijks nieuws duidelijk maakt. Over het algemeen maken we ons druk over futiliteiten en de rel om de Voice wat de gelederen in beroering brengt. Dit met als gevolg dat de situatie aan de grens van Oekraïne met Rusland niet de dagelijkse aandacht krijgt die het verdient. De hoop is gevestigd op de politici die ervoor moeten zorgen dat het probleem met praten wordt opgelost, maar het valt niet uit te sluiten dat het tot een gewapend conflict gaat leiden en een oorlog is het meest afschuwelijke wat een mens kan overkomen en zal het alle dagelijkse problemen in het land naar de achtergrond dwingen.

Peter Borst, Beverwijk

