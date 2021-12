‘Kinderen vaccineren tegen een virus dat hen niets doet, is onaanvaardbaar’

De prikpolarisatie neemt toe, en dat is ook te merken aan de reacties. Er zijn weinig middengeluiden; het is vooral zwart of wit. ,,Kinderen vaccineren tegen een virus dat hen niets kan doen, is toch onaanvaardbaar’’, zegt Info. ,,Iedereen die meewerkt aan het prikken van deze groep kinderen zal verantwoordelijk gehouden worden voor alle gevolgen’’, voegt PieterZeeuw toe.

De meeste deelnemers uit het oneens-kamp vinden dat kinderen hun toekomst niet moeten opofferen voor de gezondheid van ouderen. ,,Vooral kinderen kunnen veel last hebben van de nu nog onbekende effecten op de lange termijn, omdat hun levensverwachting lager is dan die van iemand van 70 of 80 jaar’’, zegt Realist1966. ,,Waarom moet een 8-jarige het risico nemen om een 80-jarige te beschermen die al gevaccineerd is?’’, vraagt Sonjavanberloo zich af.

Het zijn vooral de bijwerkingen op de lange termijn wat deze groep zorgen baart. ,,Er zijn artsen en virologen die aangeven dat het [vaccin] de ontwikkeling van het immuunsysteem verstoord. Daardoor hebben gevaccineerde kinderen straks een slecht werkend immuunsysteem met alle gevolgen die daaruit voortvloeien’’, zegt Linda_kuipers. ,,Belachelijk om kinderen vol te spuiten’’, voegt Erlcampo toe, die de mening van Linda_kuipers deelt. ,,Hiermee wordt het eigen immuunsysteem op een lager pitje gezet. Met als gevolg dat ze straks vaker ziek worden omdat het immuunsysteem minder werkt.’’

Onder een steen geleefd

Er klinkt ook een sterk tegengeluid. Deze deelnemers vinden dat iedereen - zowel jong als oud - hun verantwoordelijkheid moeten nemen om elkaar te beschermen. ,,Iedereen vaccineren is de remedie. Kinderen zijn ook mensen en mensen besmetten elkaar. Wie dat niet begrijpt, is wel erg van een andere wereld en heeft onder een steen geleefd’’, zegt Zwarte Piet blijft.

Ook Brompot vindt dat kinderen gevaccineerd moeten worden. ,,Toen wij nog schoolgaande kinderen hadden, waren we doorlopend ziek. Griepje hier, verkoudheidje daar. De kinderen zelf hebben er nauwelijks last van maar de ouders worden via de kinderen allemaal besmet. Bij corona werkt dat niet anders. Door basisschoolkinderen te enten, worden ze in elk geval veel minder besmettelijk en gaan de landelijke besmettingen afnemen.’’

,,Je moet alles doen om dit virus eronder te krijgen’’, zegt Vandervelde_lia. Zij is voor een vaccinatieplicht voor iedereen: ,,De huidige regering dient stelling te durven nemen en hiervoor een wet in het leven te roepen. Stop met dit zwakke beleid en doe iets.’’

Bekijk ook: Nederland vaak als laatste overstag bij coronabeslissingen

Grijze midden?

Al deze standpunten, en er zijn er veel meer, laten zien dat de vaccinatiediscussie verhardt: met twee tegenpolen die het middenveld wegdrukken. Het grijze midden is in de reacties vrijwel nergens te bekennen, maar een enkeling werpt op dat iedereen in het duister tast: ,,Alles wat rond dit virus gebeurt en wat we ondernemen, is een gok en zeker niet meer dan dat. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen.’’