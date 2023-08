’Voorbeeld nemen aan publiek F1’

Afgelopen weekend vonden in Zandvoort de Formule 1 races plaats met in totaal ruim 300.000 bezoekers. Afgezien van enkele kleinigheden is dit weekend zonder problemen verlopen, geen vechtpartijen, geen rommel op de baan gooien, enz. Toch werd er het nodige bier gedronken. Ik vraag mij af waarom kan dit nu niet bij voetbalwedstrijden zo verlopen.

Wim Nieuwenhoven, Beilen