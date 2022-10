We waren net door Slenaken gereden toen ik een lekke band kreeg. Weer teruggelopen en in het hotel op de hoek gevraagd naar een fietsenmaker. Die was er niet en ook geen bandenplakspul. We stonden voor het hotel te overleggen hoe we het op zouden lossen toen een oudere meneer opstond op het terras en naar ons toekwam. Hij zei: ’Ik ga jullie band plakken’. We vonden dat een beetje sneu voor zijn vrouw, maar hij was heel resoluut. Ze waren 5 dagen in Slenaken en hij had ons verhaal gehoord. Heel erg bedankt.

Ans en Nol van Basten-Sloot

