In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Proces is oefening in zelfbeheersing

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Deze week vond het hoger beroep plaats in de zaak van de aanslag op De Telegraaf. Hoofdverdachte Bilal el H., eerder veroordeeld tot tien jaar cel, deed zich bij het hof voor als een autodief die toevallig op de verkeerde tijd op de verkeerde plek was. Dat er vlak voor de aanslag om 03.01 ’s nachts contact was met de tekst: ’blijf paraat hè, over half uur is het klaar, het gaat door’, zou geen betrekking hebben gehad op onze krant, maar op een autodiefstal. Het klonk, zachtjes gezegd, weinig geloofwaardig.