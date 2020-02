’Meer haast bij aanpak A4’

De A4 blijft met stip nog jarenlang de koploper bij filevorming. Pas in 2026(!) wordt begonnen met de reconstructie van deze snelweg en zal deze in 2030 kunnen worden afgerond. En dan moet alles meezitten.

Of we er veel mee opschieten en alleen nog maar achter de feiten aanhollen is dan nog de vraag, want de komende jaren zien we het alleen nog maar drukker worden. De ergernis bij de automobilist is groot en de verkeersintensiteit leidt jaarlijks tot veel ongelukken en tientallen miljoenen euro's verlies bij de transportsector.

De voortvarendheid is ver te zoeken en je vraagt je dan ook af of dat allemaal niet sneller kan. Maar dit is Nederland. Het land van ellenlange wettelijke procedures, effectstudies, inspraak-en klachtprocecures. Die vaak ook nog voor de rechter moeten worden betwist. En dan hebben we het nog niet eens gehad over stikstof en DFAS.

We zijn een land van regeltjes geworden. Je zou er moedeloos van worden.

Jan Muijs, Tilburg