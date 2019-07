Brief 3 ’Ollongren arrogant met energielabel’

Ze besluit, het liefst geruisloos, het energielabel verplicht duurder te maken. En niet een beetje, nee, van een paar tientjes naar meer dan 200 euro! Toppunt van arrogantie was wel het antwoord van haar woordvoerder is: Het ligt aan Europa (waar Ollongren als D66’er een fan van is). Dan wordt het wat duurder. Dat laatste zinnetje.....

Kees Rakers, Hoofddorp

