’Balans in Amsterdam is volledig zoek’

Dit is toch allemaal zo krom als een hoepel? Zelf noem ik deze meneer maar Rutger Groot Waanzin en probeer vrolijk te blijven, maar kost me steeds meer moeite. Zeker als ik lees over de diverse ongelukken die er nu al zijn met snorscooters in Amsterdam door dat domme beleid van wat ze ’bestuurders’ noemen.

Louis Hofman, Amsterdam