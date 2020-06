’Politiek maakt agrarische sector kapot’

De dames en heren politici maken deze sector willens en wetens kapot. Het is wel onze voedselvoorziening. Onze agrariërs spannen zich in om hoogwaardige voedingsmiddelen te produceren, ook plegen zij veel inspanningen om zo duurzaam mogelijk te produceren met schitterende resultaten t.o.v. andere landen. Hulde daarvoor!

Een landbouwuniversiteit met wereldfaam: specialistische kennis en kunde. Het wordt allemaal door de politiek allemaal onder tafel geveegd. We zien en lezen er nauwelijks iets over. Waarom telt CO2 voor de agrarische sector wel en van de schadelijke biomassa niet mee in de klimaatcijfers?

De boeren hebben gelijk; de cijfers kloppen niet. Doel van de politiek c.s. is boeren weg, hectares land beschikbaar krijgen voor woningbouw (dag mooie landschappen!), windmolens (dag weidevogels en insecten en welkom zeer giftig SF6) en zonneparken (dag biodiversiteit) met in verhouding hoge kosten en zeer weinig rendement.

Waarom gaan we door op deze heilloze en kostbare weg?

Ria van der Peet, Druten